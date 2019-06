Hangend door de bocht tijdens de Classic Road Races in Oss

door Lieke Mulder

Zeker 1500 toeschouwers zagen en hoorden tijdens de Pinksterdagen hoe de motoren met hun klassieke gejank over de wegen van bedrijventerrein Paalgraven scheurden. Paalgraven, één van de laatste echte stratencircuits van Nederland. Organisator Nico Willemse is tevreden: ,,Zondag stond het soms vijf rijen dik langs de dranghekken. Prachtig. We hebben ook uitzonderlijk veel geluk met het weer. Omdat er vanavond wel weer regen en onweer wordt verwacht, stoppen we deze tweede dag wel iets eerder. We grijpen met de classic motor race terug op de 24-uur van Oss, de race die vijftig jaar geleden héél groot was in Oss.

Speciale pakken

Terwijl hij vertelt, zijn ondertussen achter hem op het circuit de trainingen van de zijspanmotoren bezig. En ook al is het nog maar een training, het gaat er fanatiek aan toe. De mannen en vrouwen in de zijspan moeten vooral in de bochten keihard werken.” Kijk, wijst toeschouwer Haico Martens. ,,Ze hebben zelfs speciale pakken, voor als ze over de grond schuren. Met een soort schuurblok op je heup.” En dat is nodig ook. Elke bocht weer komen ze uit hun zijspan om helemaal naar de binnenbocht te gaan hangen, zodat die bocht zo snel mogelijk gemaakt kan worden. Oef.

Niet snel, wel leuk