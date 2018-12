Hangjeugd en vuurwerk nopen burgemeester Oss tot bijzonder zwaar besluit

Update Drugslab Lithoijen in loods waar illegale sigaretten­fa­briek zat

5 december LITHOIJEN - In een loods bij een woning aan de Lutterstraat in Lithoijen is woensdagmiddag een drugslab ontdekt. In diezelfde loods werd in oktober nog een grote illegale sigarettenfabriek opgerold. De eigenaresse van de woning is aangehouden.