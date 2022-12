Hans (64) werkte 48 jaar tussen de bier-, ham- en soepblikken: ‘Ik beurde in het begin 170 gulden per maand’

Camping in Osse centrum en vlaggen­pracht in Berghem door Osse kwis

OSS - De dorpskwis is niet meer zo populair als die geweest is in de regio, maar in Oss was daar deze dinsdagavond weinig van te merken. Ok, tachtig teams vallen in het niet bij eerdere edities, maar zo’n duizend kwissers in totaal is toch geen slechte score, vindt de organisatie van de Osse Kwis.

28 december