Hans van Aggelen in schijnwerpers als prominent van Kleidonk

Wagens met te hoge decibellen ontsieren de optocht in Megen

22 februari MEGEN - Wie op zaterdagmiddag naar Megen rijdt voor de optocht, verwacht leuke loopgroepen . Keiendonk (Megen) heeft in de loop der jaren een naam opgebouwd voor zulke groepen. Die waren er ook wel. De groep onder auspiciën van Jan van de Oever zal zich gelukkig prijzen dat ze vooraan in de optocht hebben gelopen. Achter hen ontspon zich een lawine van geluid dat voor veel bezoekers de noodzaak gaf om hun vingers in de oren te doen.