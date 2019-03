Hans van Oorschot prominente Kleidonker 2019

MAREN-KESSEL - Hans van Oorschot (56 jaar) is zaterdagavond uitgeroepen tot prominente inwoner van Kleidonk. Carnavalsvereniging De Kleidonkers bedeelt deze titel toe aan een prominente inwoner uit Kleidonk (Maren-Kessel en ‘t Wild), die veel voor de carnavalsvereniging, voor het dorp of de gemeenschap heeft gedaan of doet.