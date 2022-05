Haralds 76-jarige moeder werd zwaargewond achtergelaten na aanrijding in Oss

A50 nacht lang dicht tussen Oss en Wijchen

OSS/WIJCHEN - Snelweg A50 is deze week een nacht lang afgesloten tussen knooppunt Paalgraven bij Oss en Bankhoef bij Wijchen. De afsluiting is alleen in noordelijke richting van dinsdagavond 21.00 uur tot woensdagochtend 6.00 uur.

