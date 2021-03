Hardleerse Ossenaar (40) voor de 24ste keer gepakt voor rijden zonder rijbewijs

SP likt de wonden na verkie­zings­ne­der­laag in Den Haag en bolwerk Oss: ‘Je zag het een beetje aankomen’

18 maart OSS - Niet alleen in Den Haag, ook in Oss zijn de druiven zuur voor de SP. In de thuisstad van lijsttrekker Lilian Marijnissen moeten de socialisten het doen met 13,8 procent van de stemmen: een verlies van 3,5 procent. Daarmee is de SP nu nipt de derde partij van Oss.