Hardloper gewond bij aanrijding met scooter in Oss

QR-code scannen bij de sportclub oké, maar door wie dan?

OSS - Sinds de verscherpte coronamaatregelen zijn sportclubs verplicht de QR-code te scannen van bezoekers die toegang tot de kantine willen. Dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan, laat een rondje langs de Osse velden snel zien. ,,Moeite met het vinden van vrijwilligers hebben we toch al, daar hebben we geen corona voor nodig.’’

22 november