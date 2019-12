Hardlopers gaan dwars door de Grote Kerk tijdens derde City Run in Oss

Oud-Ossenaar Janssen wéér goud waard voor Monterrey in Mexicaanse titel­strijd

10:14 Vincent Janssen is momenteel goud waard voor zijn Mexicaanse club CF Monterrey. Nadat de oud-Ossenaar in de kwartfinale van de play-offs om de landstitel al belangrijk was, heeft hij nu ook in de halve finale zijn stempel gedrukt. De Nederlandse spits lijkt precies op tijd in vorm voor het WK voor clubs.