Hart over gifschip Veghel: ‘Weet gemeente wel wat er allemaal aanlegt in haven?’

Schipper Harm maakt zich zorgen over gezondheid na reis op gifboot: ‘Duf en ontiege­lijk aan diarree’

30 juli VEGHEL - De schipper die de zeer giftige lading vervoerde en in Veghel net op tijd van zijn schip werd gehaald is tijdens de reis al ziek geworden. Hij had een vreemde geur in het ruim geroken, zo vertelt hij aan wal. ,,Ik voelde me duf en was ontiegelijk aan de diarree.”