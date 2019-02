Havenbedrijf krijgt wéér huiswerk mee over mestfabriek in Oss

De Commissie voor de Milieueffectrapportage beoordeelt dat de informatie van OOC op vier punten tekort schiet. Het havenbedrijf belooft de ontbrekende informatie aan te vullen. Dat deed het in juli ook, toen dezelfde commissie ook al concludeerde dat er nog niet genoeg bekend is om negatieve effecten voor het milieu uit te sluiten.

De commissie schrijft het volgende in een persbericht: ‘De aangevulde notitie maakt geen helder onderscheid tussen de milieueffecten die nu al optreden en de effecten als gevolg van de nieuwe installatie.’ Dat onderscheid moet er wel komen, zodat de commissie kan beoordelen of er een volledig milieueffectrapport (mer) nodig is. Aanvrager OOC heeft geen zin om zo'n volledig rapport op te stellen, ook al heeft de Osse politiek daar al vaak om gevraagd.

In Oss is er geen politieke steun meer voor een mestfabriek. Ook in de provincie kalft de steun af, al wil het huidige bestuur nog altijd meewerken aan een grootschalige mestverwerkingsinstallatie aan de Osse haven. Die moet jaarlijks 500.000 ton drijfmest verwerken voor varkensboeren uit de Peel. Die zijn verenigd in boerencoöperatie MACE, die de vergunningaanvraag overlaat aan het havenbedrijf. Er is, eveneens aan de haven, tevens een vergunning verleend voor een biovergassingsinstallatie.