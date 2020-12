Heb je 17 minuten over en wil je geráákt worden? - Korte film Zie Mij Eens van SlowCare Oss wint Gouden Dolfijn in Cannes

Ze zijn er beduusd van. Kunnen het ook nog niet zo goed bevatten. Misschien komt dat ook wel door die rare, kale corona-uitreiking. Ja, opeens staat er een gouden dolfijn op het dressoir, hier in Heesch. Ze kregen 'm opgestuurd, goed ingepakt, dat wel. In een doos. Zónder begeleidend schrijven. Ingeborg van Heumen: ,,Dit is wel héél kaal. Natuurlijk waren we nu liever in Cannes geweest, samen met regisseur Tim Klaase en de acteurs. Andere jaren is het altijd één groot feest.” Lucian: ,,We kregen vorige week wel een mail dat we 'm hadden gewonnen, in de categorie Fundraising, non-profit, maar dat was alles. Hoe we het gaan vieren? Daar gaan we eens goed over nadenken.”