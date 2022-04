Heb je net je tanden gepoetst, staat daar opeens de burgemeester voor de deur - twaalf lintjes in Bernheze deze keer

Hennie van den Brand uit Vorstenbosch was dertien jaar bestuurslid bij EHBO-vereniging St. Lucas. Een belangrijk deel van zijn tijd ging naar de jeugd EHBO. Binnen EHBO Noord-Brabant was Hennie van den Brand zes jaar voorzitter van Rayon 3. Van 2013 tot 2021 was hij voorzitter van het Oranje Comité. Sinds 2005 is Hennie van den Brand koster en bekleedt hij diverse andere functies bij Parochie De Goede Herder. Tot slot helpt hij de zusters in de Birgittenessen abdij in Zweden met hulpgoederen naar Hongarije.

Ely Dominicus-Brugmans uit Vorstenbosch zet al jaren haar bestuurlijk en muzikaal talent in voor het algemeen belang van Vorstenbosch. Zo was/is zij actief bij buurtvereniging ’t Lieske, peuterspeelzaal ’t Bijenkorfje, koor Frappant (voorheen Carolkoor), en Timeless. Daarnaast luistert ze Heilige Missen en bijzondere vieringen bij Parochie De Goede Herder op. Verder is ze lid van de muziekcommissie bij de Stichting Kloosterkapel Vorstenbosch. Tenslotte is zij oprichter en lid van Cabaretgroep Witte Gè Da Nog.

Gerda Janssen-Kerkhof uit Nistelrode deed meer dan vijftig jaar vrijwilligerswerk. Bij de stichting jeugdbelangen coördineerde zij lang de verjaardagsactie voor Nistelrode. Bij RKSV Prinses Irene beheerde zij de kantine. Ook was zij medeoprichter en bestuurslid van de korfbalclub Prinses Irene. Zestien jaar lang trad Gerda Janssen op met een cabaretgroep. Verder was zij voorzitter van de plaatselijke KBO en tot vorig jaar was zij vrijwilliger bij verpleeghuis Laarstede.

Jo van der Putten uit Heesch is al zo’n veertig jaar bestuurlijk actief, onder andere als penningmeester van Ons Middelbaar Onderwijs van het Maaslandcollege en de Vincent van Gogh havo in Oss. Ook was hij penningmeester, (vice)voorzitter en vrijwilliger bij Sint Joseph Stichting (Gemeenschapshuis De Pas) in Heesch. Hij was een van de oprichters en secretaris van zwembad ‘t Kuipke. Op dit moment is hij vrijwilliger bij de KBO afdeling Heesch en belastingadviseur. Daarnaast is hij penningmeester van het KBO-koor Con Amore.

Hugo van Rosmalen uit Heesch is al jarenlang actief bij vereniging Scouting Heesch. Hij begon als staflid bij de Gidsen in 1995. Hij was bestuurslid en ontwikkelde en gaf op regionaal niveau trainingsprogramma’s voor nieuwe stafleden. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het onderhoud van het scoutinggebouw. Hugo van Rosmalen is een allrounder binnen de scouting. Sinds drie jaar geeft hij cursussen verkeersveiligheid voor de KBO.

Nellie van der Spank-van Kessel uit Vorstenbosch is al lang actief in de gemeenschap van Vorstenbosch. Op dit moment begeleidt zij alle activiteiten als bestuurslid van KBO Vorstenbosch. Tien jaar lang was zij voor de Parochie Vorstenbosch lid van de werkgroepen Gebedsdienst en Bloemenverzorging in de kerk. Nellie van der Spank was ook lange tijd mantelzorger voor meerdere familieleden.

Piet Strik uit Heesch is vanaf 2002 vrijwilliger bij de EHBO vereniging in Berghem. Hij wordt ingezet bij evenementen. Sinds 2020 is hij ook bestuurslid. Sinds 2008 is hij secretaris van Lokaal FNV Maasland. Ook is hij ledenconsulent en lid van de werkgroepen Jubilarissen en Communicatie. Voor zijn buren is de heer Strik al veertig jaar steun en toeverlaat.

Marius van Veghel uit Heesch zet zich al meer dan veertig jaar in voor de samenleving. Zo is hij vrijwilliger bij parochie De Goede Herder in Heesch, onder andere als collectant, misdienaar, acoliet en coördinator van de acolietengroep. Daarnaast is hij vrijwilliger bij de KBO afdeling Heesch. Hier verzorgde hij onder andere het drukwerk. Ook ondersteunt hij al meer dan dertig jaar familieleden en buren met een broze gezondheid.

Nelly van de Ven-Timmers uit Vorstenbosch is al lange tijd als vrijwilliger betrokken bij meerdere organisaties en verenigingen in Vorstenbosch en directe omgeving. Zij is nu bestuurslid van KBO Vorstenbosch. Ook is zij coördinator sociale hulpverlening bij de Stichting Zorgvoorzieningen Vorstenbosch. Verder is ze vrijwilliger bij het bezoekerscentrum Kilsdonkse Molen. Acht jaar lang was zij vrijwilliger bij VPTZ (Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg) Uden-Veghel.

Maria Verstraten-van der Heijden uit Vorstenbosch is sinds 1979 vrijwilliger op vele terreinen. Onder andere bij buurtvereniging ‘t Lieske, bij Parochie de Goede Herder, bij de Vorstenbossche Korfbalclub, als penningmeester bij de Katholieke Vrouwenorganisatie, afdeling Vorstenbosch, maar ook bij de KBO afdeling Vorstenbosch. Maria Verstraten-van der Heijden was tevens ruim dertien jaar beheerder van Gemeenschapshuis De Stuik.

Michiel Waegemakers uit Heesch is vanaf 1999 actief binnen de Scouting Heesch. Zo was hij jeugdbegeleider van diverse groepen en begeleidde hij vele activiteiten. Vanaf 2010 is hij penningmeester. Vanaf 2019 is de heer Waegemakers penningmeester en bestuurslid van de Stichting ter behartiging belangen Scouting Heesch. Sinds 2018 is hij ook actief als vrijwilliger in het bestuur van zwembad ’t Kuipke.

Jo Wijnen uit Heesch is al meer dan 40 jaar als vrijwilliger actief. Zo was/is hij bij voetbalvereniging HVCH bestuurslid, scheidsrechter en voorzitter van de werkgroep HVCH fit voor de toekomst. Bij Ziekenvereniging Horizon was hij bestuurslid en vrijwilliger en hij is er scheidsrechter tijdens het jaarlijkse voetbaltoernooi. Verder was Jo Wijnen penningmeester en mentor bij de Nederlandse Unie van Optiekbedrijven, en taalcoach bij Vluchtelingenwerk Nederland. Tot slot zet Jo Wijnen zich al vanaf 2019 in als penningmeester voor de Stichting Friends for Kurla.