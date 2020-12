Heel Bernheze helpt voor mondkapjes minima

Twee handelaren opgepakt voor verkopen zwaar illegaal vuurwerk in Rosmalen en Berghem

28 december ROSMALEN/BERGHEM - Twee mannen die verdacht worden van het verhandelen van vermoedelijk zwaar illegaal vuurwerk hebben de kerst in een cel doorgebracht. Zij werden op woensdag 23 december op heterdaad betrapt tijdens hun activiteiten; de één in Rosmalen, de ander in Berghem. Ze hadden honderden cobra's en nitraten in hun bezit. Dat meldt de politie.