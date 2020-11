Heel eventjes heeft Oss de grootste vislift ter wereld

Bijna helft Ossenaren moet nog kiezen: wel of geen organen doneren

19 november OSS - Ruim 35.000 inwoners van de gemeente Oss hebben nog geen voorkeur aangegeven in het landelijke Donorregister over de vraag of ze na hun dood organen willen afstaan. Zij krijgen aan het eind van deze maand allemaal een brief om ze alsnog te bewegen een keuze te maken. Wie niet kiest, is automatisch donor.