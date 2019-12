Heel Ravenstein kent hem en hij heel Ravenstein

Er zijn plannen in de maak om het gedateerde gemeenschapshuis Vidi Reo aan de Van Kesselsplaats in Ravenstein te slopen. En elders een nieuw gemeenschapshuis te bouwen. Hoe lang het huidige pand nog in gebruik blijft, weet beheerder Bart Verhoeven (66) niet. Maar dat hij er zelf aan het eind van dit jaar de pannen op legt, is een feit. ,,Het is genoeg geweest, als een ander vrij is, moet ik altijd werken. Ik heb al mijn eerste pensioengeld binnen. Over een paar weken volgt mijn eerste AOW. Ik ga van mijn vrije tijd genieten.”