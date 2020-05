Heel voorzichtig gaat het Golfbad weer open, mét verplichte zwemrichting

Fors meer geld vanuit gemeenten voor dieren­asiel

6:05 UDEN/VEGHEL/BOEKEL - Dierenasiel Hokazo uit Uden krijgt financieel meer lucht voor de opvang van honden en katten in deze regio. Gemeenten betalen vanaf dit jaar tienduizenden euro's meer per inwoner. En ook nog eens per loslopende hond of kat als die wordt binnengebracht.