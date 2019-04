Heemkunde Lith blij met eigen plek voor historische spullen, van meetlat tot bureau van dokter Wiegersma

Jan Cunen haalt zes ‘Rembrandts’ naar Oss voor unieke tentoon­stel­ling

6:10 OSS - Een primeur voor Jan Cunen in Oss. Als enige museum komt het met een tentoonstelling rond de zes beste amateurkunstenaars van Nederland, bekend van het tv-programma Project Rembrandt. Ook later dit jaar zet het Osse museum vol in op amateurkunst.