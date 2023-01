Heemkundewerkgroep Vladerack schenkt Geffen nieuwe informatiebordjes: ‘We gooien niks weg, ook niet die onleesbare bordjes’

Nieuwe informatiebordjesGEFFEN - Heemkundewerkgroep Vladerack in Geffen wilde al eerder verweerde, onleesbaar geworden informatiebordjes vervangen. Maar ja, corona. Zaterdag was het dan eindelijk zover. De nieuwe hangen nu. Mét QR-code. ‘Geffen weer wat mooier gemaakt’.

Die vermaledijde, rotte tand des tijds. Die kon de Geffense heemkundewerkgroep Vladerack vanwege corona niet eerder trekken. Juist daarom verweerden de zo’n twintig jaar geleden kriskras door dorp én buitengebied opgehangen informatiebordjes nóg meer tot onleesbare exemplaren.

,,Kijk, zo zien die er nu dus uit”, wijst voorzitter Gerrit van den Helm (75) op een handvol uitgestalde, want reeds eerder vervangen bordjes. En inderdaad, van Het Smouse Kerkhof bijvoorbeeld, de Joodse begraafplaats, slibden de klinkers en medeklinkers grotendeels dicht. ,,Op die plek hangt inmiddels een splinternieuw bord, op een nieuwe standaard, mét QR-code. Zo kan de bezoeker met zijn mobieltje méér informatie oproepen dan de beperkte tekst die we op zo’n informatiebordje kwijt kunnen.”

Eerste klusje

,,Die eerste bordjes heb ik nog gemaakt. Dat was destijds mijn eerste klusje bij Vladerack”, herinnert de 82-jarige Adriaan van Zandvoort zich nog goed, vlak voordat het heemkundegezelschap naar buiten gaat voor de officiële plichtplegingen. ,,Ik had een metaalverleden bij Smidje Baaijens in Oss. Vandaar dus. Met dank aan drukkerij De Iep aan de Kruisstraat, naar een idee van Joke Gabriëls en onder de bezielende kracht van Jo van Wanrooij - Mister Heemkunde - hebben we die bordjes gemaakt en geplaatst. Met name bij monumenten die in het zicht stonden. Dus bij de beide molens, de kerk, de voormalige brouwerij, het klooster, de pastorie, de wiel richting het sportpark, het kapelleke in de Veldstraat en bij de schutskooi.”

Quote Wat we met die verweerde bordjes doen? Die bewaren we. Ook die onleesbare gooien we niet weg. We moesten er zelfs nog eentje redden, bij het oud ijzer op het kampje. Dat bord was per ongeluk bij het vuilnis beland Gerrit van den Helm, voorzitter

Ja, ook in Geffen heeft de slopershamer danig huisgehouden, betreurt Gerrit van den Helm als hij zomaar wat ‘wijlen’ gebouwen opsomt. ,,Neem het oude gemeentehuis met karakteristieke stadhuistrap, zoals die in Berghem nog wél te zien is. Wég. Op die plek aan de Molenstraat staat al tijden een woonhuis; nu dus met een mooi, goed leesbaar informatiebordje erbij. Verder is de voormalige sigarenfabriek Brabantia, ooit begonnen door Willem Schouten, er niet meer, heeft de marechausseekazerne het niet gered en werd ons treinstation gesloopt. Dat was voor de Osse industrie van groot belang, werd ook grotendeels gebouwd op kosten van de industriëlen Jurgens en Van den Berg. Ik denk dat menigeen dat niet eens weet.”

D’n ouwen dokter

Al met al vervangt Vladerack achttien bordjes, rekent de voorzitter voor. Vervaardigd in samenwerking met Xander Smit, zoon van ‘d’n ouwen dokter’. De standaarden komen van de hand van Tonnie van Erp en Stefan Eggenkamp, haast Van den Helm zich te vermelden. ,,In totaal zijn we voor deze hele operatie zo’n 3000 euro kwijt. Met dank aan de dorpsraad die ons 1000 euro schonk, aangevuld met gespaard geld kunnen we Geffen weer wat mooier maken. Wat we met die verweerde bordjes doen? Die bewaren we. Ook die onleesbare gooien we niet weg. We moesten er zelfs nog eentje redden, bij het oud ijzer op het kampje. Dat bord was per ongeluk bij het vuilnis beland.”

En dan is het hoog tijd voor het onthullen van enkele, nog niet prijsgegeven info-exemplaren. In de stromende regen mag Oud Dorpshart Den Heuvel direct showen dat de belettering - inclusief spelfout ‘middelleeuwen’ - van watervaste kwaliteit is. Vervolgens gaat het van pastorie en Heilig Hartbeeld richting klooster Sint Petrus Banden en voormalige brouwerij De Kroon waarvan de oudste vermelding gedateerd staat op 1688. Huidig bewoner Erwin Bonte mag het bordje onthullen. Met als toetje ‘n heus wethouderselfie.