Heerkens Openhaarden uit Nistelrode na ruim dertig jaar kopje onder

NISTELRODE - Heerkens Openhaarden, dat inmiddels ruim dertig jaar actief is in de branche, is kopje onder gegaan. Het Nistelrodese bedrijf, actief in de productie, levering en plaatsing van open haarden, is door de rechtbank in Den Bosch failliet verklaard. Curator Jan Dingemans werkt inmiddels aan een doorstart of een overname van het bedrijf, waar nog acht mensen werkzaam waren.