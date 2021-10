Heesch heeft met Willy (94) nu een legendarische sportman en daarmee een heel bijzondere bokaal in huis

Hij loopt nu wat moeilijk, geen wonder natuurlijk voor een 94-jarige, aangewezen op een rollator. Maar zo gemakkelijk ging het hem af in de jaren 50. Sterker nog, toen won de legendarische hardloper Willy van Zeeland uit Oss de ene na de andere wedstrijdtitel. De kampioen van weleer, een atleet in hart en nieren, woont momenteel in Heesch, midden in de coronatijd is hij neergestreken in woonzorgcentrum Heelwijk, samen met zijn vrouw Helmy.