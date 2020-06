Heesch is twee aed's rijker, wethouder heeft geld voor meer

Voorzitter Martien van de Wetering, van de Heesche EHBO-vereniging Joh’s Roncalli, wist wel waar aed-kastjes hard nodig zijn: ,,In de buurt van Broekhoek en Boonakker hangt er geen, en ook niet in de toch nieuwe woonwijk De Hoef 2. Eigenlijk is dat raar. Ik zou aan de gemeente willen voorstellen om aannemers te verplichten om zo'n ding op te hangen, als ze ergens een nieuwe wijk mogen bouwen. Anders blijf je achter de feiten aanlopen.’’ Binnen buurtvereniging De Zeven Granen werd afgelopen winter gesproken over het ontbreken van een aed-kastje. Naar aanleiding van dit gesprek kwam de SP in februari in actie , samen met de aed-coördinator binnen de gemeente Bernheze. De partij maakte helder dat vooral in de kern Heesch maar ook in Heeswijk-Dinther te weinig kastjes met bruikbare apparaten hangen.

Twee erbij

Deze oproep leidde enkele weken geleden al tot een extra aed in de Mariëngaard in Heeswijk-Dinther. Deze week kreeg ook Heesch er twee bij, eentje in de Burgemeester Van Hulstlaan en donderdag eentje op de hoek van De Bladkool en De Klaver. Ook is de aed van het gemeentehuis vanuit de hal verplaatst naar de buitengevel, zodat die 24 uur per dag bereikbaar is. Het totaal in Heesch staat nu op 12 steeds bereikbare aed’s in de openbare ruimte.

Wethouder Van Moorselaar kwam de aed donderdag zelf plaatsen bij buurtvereniging De Zeven Granen, die de inhaalactie in gang gezet heeft. Van de wethouder mag de actie nog even doorgaan: ,,We hebben nog wat geld in de pot, volgens mij voor drie aed's.’’