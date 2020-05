Heesch krijgt banken en loopbrug van hout monumentale eiken

Heilig Bruurke figureert in nieuw boek over pelgrims­oor­den, ‘Megen ademt het’

12:05 MEGEN - Een van de pelgrimsoorden in het nieuwe boek van auteur en voormalig BD-journalist Paul Spapens is het Heilig Bruurke van Megen. Spapens beschrijft in totaal twaalf bedevaartsoorden in Nederland en Vlaanderen. ‘Megen ademt het Heilig Bruurke’, schrijft de auteur.