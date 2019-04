Heesch krijgt busje voor gratis ritten binnen dorp

Even de hand opsteken

De naam 'Hop On Hop Off’ is internationaal bekend van bussen die in toeristensteden langs attracties en trekpleisters rijden. In Heesch is het doel anders: mensen kunnen met het busje naar de winkel, de dokter of naar een kennis aan de andere kant van het dorp. Maar het principe van stoppen en instappen is hetzelfde als in bijvoorbeeld Rome of Londen: even de hand opsteken, het busje stopt en hop je stapt er in.