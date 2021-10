Heesch krijgt inzamelpunt voor speelgoed en kleding

Het inzamelpunt komt in het leegstaande horecapand schuin tegenover de kerk, waarin tot eind 2020 restaurant De Waard zat. Projectontwikkelaars willen hier volgend jaar gaan verbouwen tot appartementen . Ze vinden het goed als ‘Eten over? regio Bernheze’ tot half januari de vroegere feestzaal gebruikt.

Sinterklaas

,,Daar zijn we ontzettend blij mee’’, zegt een woordvoerster van het burgerinitiatief dat zeven jaar geleden gestart is in Nistelrode. Extra opslagruimte met ook een soort winkelfunctie, was al langer een grote wens. Zeker voor de periode met sinterklaas en de koude wintermaanden. ‘Eten over? regio Bernheze’ hoopt zo ouders, maar ook grootouders met smalle beurs te helpen met het vinden van leuke decembercadeaus.