Heesch viert vernieuwing van ’t Dorp tijdens Lente Podium

Point O, project voor ex-drugsver­slaaf­den, slaat vleugels verder uit in Schaijk

11:31 SCHAIJK - Point O, het Schaijkse ‘safe house’ voor volwassenen die uit een verslavingskliniek komen en werken aan terugkeer in de samenleving, groeit gestaag door. Aan de Pastoor van Winkelstraat wil het nieuwe woonruimte in gebruik nemen. De gemeente Landerd gaat daar in beginsel mee akkoord.