Heesch West beperkt ruimte voor zware bedrijven tot 6 hectare

Golfers staan elkaar nooit meer in de weg na uitbrei­ding Oijense Zij

5 december OSS - Wat is het soms passen en meten, op de enige echte golfbaan van Oss. Wie alle negen holes wil afwerken, moet tot twee keer toe uitwijken naar de driving range, de oefenbaan. En dat is dan weer onhandig voor wie daar net een balletje staat te slaan. Zo loop je elkaar op drukke dagen eigenlijk steeds in de weg. Maar dat is vanaf komend voorjaar allemaal voorbij, want de golfbaan Oijense Zij breidt stevig uit.