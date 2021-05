Heesch West houdt verkeersdrukte op parallelweg

Kevin K. (31) sliep met Berghems meisje (15) in bed 'omdat ze bang was in het donker', OM eist vier jaar cel

27 mei DEN BOSCH/BERGHEM - Kevin K. (31) pleegde vergaande ontucht met het 15-jarige meisje uit Berghem dat de man vorig jaar dagenlang verborgen hield in zijn woning in Den Haag. De verdachte haalde bovendien in 2019 een 14-jarig meisje uit Raalte over seksuele handelingen te plegen voor een webcam én hij bezat kinderporno. Dat stelde het Openbaar Ministerie donderdagmiddag bij de rechtbank in Den Bosch. Justitie eiste een celstraf van 4 jaar, waarvan één voorwaardelijk en een drie jaar durend reclasseringstoezicht.