Heesch West mikt ook op medische bedrijven

Stille Getuigen In de oude stations­res­tau­ra­tie van Oss was drank, eten en je kon er daten

22 februari OSS - De stationsrestauratie van Oss wordt een pizzatent. Het merkwaardige gebouwtje uit 1982 stond al een tijdje leeg nadat de restauratie, een restaurant en een bloemist er hun draai niet hebben kunnen vinden. New York Pizza heeft nu plannen voor een mooie toekomst, inclusief oplaadpunten voor telefoons en laptops. Daar kun je over een maand dus best even zitten, is het perspectief.