‘Heesch West’ wil met omwonenden op excursie naar windmolens

BurgerMe wil als eerste hamburger­ke­ten naar Oss, nu alleen de franchiser nog

13:06 OSS - Hamburgerketen BurgerMe wil zo snel mogelijk een vestiging openen in hartje Oss. Vanuit het pand aan de Kruisstraat waar voorheen Sunrise Argentina te vinden was, moeten straks burgers, frietjes en salades bezorgd worden. BurgerMe zoekt alleen nog een geschikte franchiser. Hij of zij zou de eerste Osse vestiging van een grote hamburgerketen kunnen openen.