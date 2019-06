Heesch West wordt in 2021 werkelijkheid

Bovendien willen bedrijven graag helpen om van Heesch West het duurzaamste bedrijventerrein van Nederland te maken. Wijdeven: ,,Want dat is onze ambitie. Heesch West wordt aardgasvrij aangelegd. En we gaan energie opwekken met windmolens en zonnepanelen. Energie die niet op het terrein zelf nodig is, willen we ten goede laten komen aan de regio.’’

Het rooskleurige verhaal van de wethouders volgt op kritische geluiden uit dorpen rondom. Vooral in Vinkel maken mensen zich zorgen nu er het voorontwerpbestemmingsplan ligt. Daarin krijgt het al bijna 20 jaar verwachte bedrijventerrein eindelijk vorm. Pijn doen nu onder andere de drie geplande windmolens met een tiphoogte van 210 meter. Hetzelfde geldt voor de bepaling dat hallen tot 30 meter hoog mogen worden.