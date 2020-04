Heesch zit met heel veel vragen na nieuwe opdoffer door dood Rik (18)

Video Volle bak met 150 man, redt een theater dat?

22 april OSS/UDEN/VEGHEL - Tientallen afgelaste voorstellingen, tienduizenden lege stoelen en een financieel verlies dat in de tonnen loopt. De theaters in Oss, Uden en Veghel worden hard geraakt door de coronacrisis. Grote vraag is ook: hoe leuk is het avondje theater straks nog in een zaal met slechts 150 man?