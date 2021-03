Heesche Biker Sisters populair op social media, ook al ‘willen ze niet overdreven mooi doen of zijn’

Houdoe Geffenaren, welkom Herpenaren in Oss; ouderen jaartje naar stad om renovatie

16 maart OSS - De Geffense bewoners van De Heegt zijn na een ingrijpende verbouwing van hun zorgcentrum terug naar huis. Maar lang bleven hun kamers in De Wellen niet leeg staan. Dinsdag werden dertien bewoners van het Herpense zorgcentrum Maasland verwelkomd in Oss. Hun vaste onderkomen is het volgende dat onder handen wordt genomen.