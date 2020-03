Heesche broers Minten op zelfde ochtend overleden

Er komt leven op Reek-Zuid; projectont­wik­ke­laar wil 25 ‘onderne­mers­wo­nin­gen’ bouwen

25 maart REEK - Bedrijventerrein Reek-Zuid was jaren een blok aan het been van de gemeente Landerd. Maar er is plots goed nieuws. Een projectontwikkelaar brengt leven in de brouwerij.