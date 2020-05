Heesche kappers jubelen en juichen: na de champagne tijd voor de geslepen scharen en shampoobaden

Nee, die andere, ‘bevrijde’ contactberoepen horen ze klokslag 19.15 uur niet eens meer bij naam. Na ‘kappers’ knalt de champagnekurk, borrelen bubbels de sjieke fles uit en stijgt gejuich op, vermengd met een ‘Yes, we mogen weer’.

Nee, Mark (53) en Hetty (51) van Herpen hebben duidelijk effe geen oor voor de schoonheidsspecialistes, masseurs, acupuncturisten en pedicures die vanaf de 11e mei óók weer aan de bak mogen. Ook gestolde beroepsgroepen die Mark Rutte (‘hij mag gerust eens langskomen’) in één adem met de hairdressers vernoemd.

Kappersday

Hier, aan ‘t Dorp in Heesch, viert het kappersechtpaar samen met dochter Robin (22) en ‘vast meubilair’ Bianca de Wit (41) hun verlate Bevrijdingsdag, hun eenmalige K-Day. Hun Kappersday dus. ,,De scharen zijn vlijmscherp en we hebben genoeg pleisters in huis”, lacht Bianca. ,,Want herbeginnen voelt toch een beetje als terugkomen na een lange vakantie. En dan knip ik, eerlijk is eerlijk, wel eens in m’n vinger.”

Persco

Ook al sijpelden de positieve pushberichten de hele woensdagmiddag hun haarmode- en bijouxzaak binnen, toch willen Mark en Hetty wel heel erg graag een keiharde bevestiging van premier Rutte, bekennen ze voorafgaand aan de ‘persco’. Eerder kregen ze als eens een dooie mus geserveerd toen vanaf die bewuste 28e april de kappersdeur gesloten moest blijven. ,,Dat was echt een geweldige domper, een teleurstelling van jewelste. Vooral ook omdat er meteen zo lang vooruit gedacht werd voor ons dames- en herenkappers en ál die andere contactberoepen. Dat uitstel, nee, dat zagen we niet aankomen”, blikt Hetty terug.

NOW-regeling

Zo’n acht weken geen klandizie hakt erin, vult Mark aan en vertelt en passant ook nog dat de Van Herpens al 61 jaar in het wereldje werken. Bijna onafgebroken op deze plek. ,,Die NOW-regeling is als noodmaatregel ter overbrugging natuurlijk fijn maar kan niet voorkomen dat je geen kappersinkomsten hebt. Gelukkig runnen we hier ook nog onze bijoux-afdeling; die hebben we na één week tijdens de middaguren wel weer geopend. Maar sieraden zetten niet veel zoden aan de dijk.”

Quote Wel lastig knippen met elastiek­jes achter de oren Mark van Herpen, ‘Ontdooide’ kapper

,,Om toch nog iets van binding met onze klanten te houden, verkochten we in de winkel ook wel shampoos en waxproducten. Bovendien had Robin een instructiefilmpje gemaakt dat we onze damesklanten aanboden, samen met op maat gemaakte uitgroeipakketten. Je moet toch wat, niet? Nee, voor collega’s die stiekem tóch bij klantjes gingen knippen, hebben we geen goed woord over. Terecht zo’n boete van vierduizend euro voor kappers én geknipten die alle regels aan hun laars lappen”, klinkt Hetty hard maar fair en wijst ook nog even fijntjes op de keurig gecoiffeerde nieuwslezers van de vaderlandse tv. ,,En wat te denken van dat strakke kapsel van minister Hugo de Jonge. Zou geknipt zijn door zijn echtgenote. Geloof jij het?”

App op hol

Hoe dan ook jeuken de kappershandjes, zo laten de dames en heer weten. Vanaf maandag werken de vijftien personeelsleden in twee shifts, rekent de ‘ontdooide’ Mark voor. Lange werkdagen staan er de eerste twee weken op de rol. “We hebben het aantal stoelen tot zes moeten halveren, maar we kunnen de wachtruimte eventueel ook nog ombouwen met een kappersstoel. Verder maken we gebruik van facemasks. En de klanten krijgen handschoentjes en mogen ook mondkapjes gebruiken, al is dat wel lastig knippen met die elastiekjes achter hun oren.”