Heesche kinderpornoverzamelaar: ‘Ik zou niet willen dat met mijn dochter van 2 zoiets zou gebeuren’

Maashorst kan actieve burgers en vrijwilli­gers nu op drie manieren eren

MAASHORST - De gemeente Maashorst heeft vanaf nu drie manieren om actieve burgers en vrijwilligers te eren. Oplopend in zwaarte is dat een vrijwilligerspenning, een penning van verdienste of het ereburgerschap. Een nieuwe verordening bundelt wat er voorheen in de oude gemeenten Uden en Landerd al was.

2 november