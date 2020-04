Heesche NCB-spil Antoon van der Stappen overleden

HEESCH - Hij was als ‘zaakvoerder’ van de Boerenbond en secretaris van de NCB veertig jaar lang een spilfiguur in Heesch. Daarna legde Antoon van der Stappen, overleden op 100-jarige leeftijd, zijn dorp vast in vele honderden foto's.

Bij heemkundekring De Elf Rotten zagen ze hem graag komen, zeker als er oude foto's geduid moest worden. ,,Antoon was geweldig!’’, reageert Hans Pennings spontaan. ,,Hij kende iedereen van vroeger, was voor ons een onuitputtelijke bron van informatie. Er zat zó veel in dat hoofd...’’

Antoon van der Stappen vervulde spilfuncties in Heesch, in de naoorlogse periode waarin het van oorsprong agrarische dorp een enorme ontwikkeling doormaakte. Hij was vanaf de oprichting in 1943 ruim veertig jaar lang ‘zaakvoerder’ oftewel bedrijfsleider van de CAV (Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging), in de volksmond bekend als Boerenbond of ‘het pakhuis’. Daarnaast was hij vanaf 1948 ook veertig jaar lang secretaris van de lokale NCB-afdeling.

Geboren organisator

In deze decennia groeiden de boerderijen en veranderden ze van gemengde naar gespecialiseerde bedrijven. Antoon van der Stappen zag de veranderingen bij zijn dorpsgenoten, luisterde naar hen en gaf zijn mening. ‘Een geboren organisator en leider', zo typeerde de ZLTO-afdeling hem vorig jaar nog, toen hij 70 jaar lid was en tot erelid werd benoemd. Maar ook: ‘Een eerlijk en hartelijk persoon met grote correctheid in zijn afspraken, maakte Antoon tot een geliefd persoon. Hij was een graag gezien persoon in het Heesche verenigingsleven’.

Volledig scherm Bij de 90e verjaardag van vader Hasje van der Stappen, in 1979, kwam het gezin bijeen. Inclusief de zes naar Amerika geëmigreerde zonen. Tweede van links Antoon van der Stappen. Uiterst links André van der Stappen, oud-wethouder van Heesch. © Collectie familie Van der Stappen Van der Stappen deed bestuurswerk voor diverse vakverenigingen maar zeker ook voor uiteenlopende organisaties in Heesch. Van de diepvriesvereniging tot het Oranjecomité, van de Emmausparochie tot de Vriendenkring van de zusters Benedictinessen. Hij werd al in 1983 koninklijk onderscheiden voor de verdiensten, waar hij nog zeker twintig jaar mee doorging.

Foto's geven mooi tijdsbeeld

Vooral na zijn pensionering ging Van der Stappen steeds meer fotograferen. Honderden foto's maakte hij, van boerderijen maar ook van carnavalsoptochten en gewone dorpsgebeurtenissen. Circa 1.500 van die foto's zijn te zien op de website van het BHIC, het Brabants Historisch Informatiecentrum. Coördinator Margot America: ,,Die foto's geven samen een enorm mooi tijdsbeeld. Wij zijn er heel blij mee. Zijn foto’s zijn voor veel dorpsgenoten een feest van herkenning! Ook zijn liefde voor het agrarische bedrijf blijkt uit de vele foto’s van boeren en hun boerderijen in en in de omgeving van Heesch. ’’

Al die foto's hadden wat met Heesch. Niet vreemd, want Antoon van der Stappen was een rasechte Heeschenaar. Voor de oudere inwoners was hij er ‘eentje van Hasje van der Stappen', die aan de Nistelrodeseweg een gezin had met tien zonen en één dochter. Zes broers van Antoon emigreerden na de Tweede Wereldoorlog naar Amerika.

100e verjaardag