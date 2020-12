Heesche vrijwilligers bedankt per arrensleeëntocht: ‘Het zou toch normaal moeten zijn om elkaar helpen’

HEESCH - Vandaag is het dag van de vrijwilliger. In Heesch werden zaterdag al de dames en heren vrijwilliger voor hun tomeloze inzet in het zonnetje gezet.

Het doet op deze vroege, frisse zaterdagochtend wat denken aan taferelen uit de boeken van Charles Dickens: vier arrensleeën op een rij die klaar staan om het dorp in te trekken op weg naar de vrijwilligers.

Het idee komt uit de koker van Wij, Heesch, de stichting die pas dit voorjaar werd opgericht. ,,Het was voor ons als stichting duidelijk dat op we de dag van de vrijwilliger iets bijzonders moesten doen. Vorige week zaterdag hebben we bij de hulpvragers al wat lekkers afgeleverd, vandaag zijn onze vrijwilligers aan de beurt, met dank aan Stichting De Arrenslee die het ons mogelijk maakt om op deze ludieke manier de mensen te bezoeken om hun verrassingspakket te bezorgen", aldus voorzitter Ingrid ten Broeke.

Wat volgt is een strak geregisseerde operatie waarbij de vier arrensleeën elk hun eigen route afleggen waarbij er door de organisatie is gezorgd voor coronaproof tasjes met lunches en koffie voor de bezorgers.

Op leeftijd, maar fit

Jan van den Hooven (74) is een van de eerste vrijwilligers die wordt verrast. De voormalige basisschoolleraar houdt zich bezig met diverse klusjes: ,,Ik doe de boodschappen voor een vrouw van 98. Vorig deed ze dat nog zelf maar dat zit er nu niet meer in. Daarnaast breng ik informatieblaadjes rond voor de Katholieke Bond van Ouderen en ben ik actief binnen landschapsbeheer onder meer bij het controleren van fiets- en looproutes. Ik ben nog fit en vind het prettig om me nuttig te maken voor de gemeenschap.”

Toine Kruijssen (54) is eveneens vereerd met het pakket met amaryllis, kaarsjes, thee en chocolade. Ook zijn vrijwilligersactiviteiten zijn heel divers: ,,Als de klussen binnen mijn bereik liggen, doe ik het. Ik ben goed met computers dus op dat terrein kan ik altijd ingezet worden, maar boodschappen of medicijnen ophalen moet ook gebeuren en ik vind het ook leuk een praatje te maken met dorpsgenoten die eenzaam zijn.”

,,Het is naar mijn mening wel vreemd dat zo’n stichting nodig is. Het zou toch eigenlijk normaal moeten zijn dat we elkaar helpen, niet alleen in deze coronatijden. Schijnbaar is dat in onze maatschappij niet zo, hoewel Wij, Heesch echt op veel vrijwilligers een beroep kan doen. Ik denk altijd maar: Wat je geeft, krijg je terug.”

