Heesen Yachts legt zich neer bij vonnis: ‘Schuldig aan dood lasser Jack de Wit’

Heesen heeft zeer onvoorzichtig, onachtzaam en nalatig gehandeld bij de werkomstandigheden voor een jacht in aanbouw, zo oordeelde de rechtbank op 12 april. Het leidde tot de verstikking van werknemer Jack de Wit. De Nulandse lasser was in april 2017 bezig in het vooronder van een jacht in aanbouw. Daar werd hij door collega's in bewusteloze toestand aangetroffen. Hij overleed later die dag in het ziekenhuis.