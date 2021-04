Heesen Yachts schuldig aan dood van lasser Jack; Osse scheepsbouwer moet regels aanpassen

OM: Heesen Yachts moet veilig­heids­voor­schrif­ten aanpassen na dood lasser

29 maart DEN BOSCH/OSS - ,,Ik hoop dat de dood van Jack in ieder geval tot gevolg heeft dat er in de toekomst niet nog meer gezinnen gebroken worden zoals het onze is gebroken.” De woorden die Angeline van Gogh maandag uitsprak in de rechtszaal klonken daarna stevig door in de straf die jachtenbouwer Heesen Yachts uit Oss hoorde eisen door de officier van justitie: 125.000 euro boete, aanpassing van de veiligheidsvoorschriften en publicatie van het vonnis in vakbladen voor de pleziervaart.