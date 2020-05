Heibel in de Heistraat: ‘Sanne Voets mag wat geen ander mag’

MMA-vech­ter Daan Duijs moet zichzelf aansporen om fit te blijven nu echt sporten niet kan

14 mei OSS - Terwijl sportparken onder strikte voorwaarden van slot zijn en veel sporters langzaam opstarten, moet Daan Duijs nog even geduld hebben. Als MMA-vechter (Mixed Martial Arts), een combinatie van onder meer kickboksen, judo en Jiu Jitsu, schiet de 22-jarige Ossenaar niks op met de versoepelde maatregelen die premier Mark Rutte begin mei afkondigde. Meer dan in elke andere sport maakt Duijs fysiek contact met zijn tegenstander. Juist dat is nog niet toegestaan.