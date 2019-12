Heilige huisjes gaan tegen de vlakte om dorpskwis fris te houden

Monster­straat zakt terug in anonimi­teit na sluiting Mien's

17:15 OSS - Een prachtig opgeknapte gevel van de voormalige ‘Teeken- en Ambachtsschool’, een nieuwe horecazaak in de oude dansschool van Van Rongen en een facelift van de straat met meer groen. Even leek de Monsterstraat zich te ontwikkelen tot een volwaardige centrumstraat in het hart van Oss. Tot oktober dit jaar.