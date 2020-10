Helemaal geen Halloween in Oss dit jaar: ook streep door spooktochten en kindermiddagen

Eigenaar van ‘drugspand’ Zeeland: ‘Ik word tweemaal gestraft’

10:01 ZEELAND/DEN BOSCH - Burgemeester Marnix Bakermans wil een woning met loods aan de Boekelsedijk 26 in Zeeland waar een hennepkwekerij werd aangetroffen, voor zes maanden sluiten. In het officiële besluit is sprake van drie maanden. De voorzieningenrechter zet vraagtekens bij die plotse termijnverlenging.