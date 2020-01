Helft inwoners Haren bezig met vijfde editie Dorpskwis

In de Peperstraat van Haren was een hoge concentratie van teams die gewapend met laptops de opdrachten probeerden te tackelen. Team Kom der nie op nie zit verspreid over vier ruimtes in het huis. Het is er stil, alleen in de controlekamer is overleg en komen de antwoorden binnen. De haakopdracht heeft een lid van de groep uitbesteed aan haar moeder. Oma Ria Bergers zit met volle aandacht het patroon te lezen en gaat daarna aan de slag. Ze heeft nog geen idee wat het moet worden.