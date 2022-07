Heling en bedreiging van Osse agenten: 24-jarige Tilburger veroordeeld

Dinsdag diende zijn zaak bij de politierechter in Den Bosch na beschuldigingen van een groot aantal strafbare feiten in de regio Oss. De man had bovendien vorig jaar in Westervoort een gipsspuitmachine en in 2020 in Biezenmortel een graafmachine verduisterd. Zelf beweerde T. bij de politie dat hij niets afwist van deze apparaten die op zijn naam waren gehuurd.