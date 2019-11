Help! De grutto vergrijst in polders Oss

Eerste opticien van Oss (98) blikt terug op 70 jaar Bogaerts: ‘Ze noemden me dokter’

15 november OSS - ,,In Oss, daar moet ik zijn.” Dat dacht Teun Bogaerts in 1949 toen hij zon op de start van een eigen optiek. Zeventig jaar later is de winkel nog steeds een begrip in Oss.