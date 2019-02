Hema in Heesch breidt uit, Primera komt

update Vleeshande­laar Willy Selten bij rechter: ‘Ik had het achteraf anders moeten doen’

11:25 DEN BOSCH/OSS - ,,Ik had het achteraf anders moeten doen”, zegt Willy Selten deze woensdag bij de rechtbank in Den Bosch. Hij wil in hoger beroep zijn gevangenis van 2,5 jaar cel vanwege fraude met paardenvlees kwijtgescholden hebben en gaat voor volledige vrijspraak. Wel erkent hij op vragen van rechter dat hij de partijen paardenvlees en rundvlees uit elkaar had moeten houden. ,,Het was wel EEG-waardig vlees, beide.”