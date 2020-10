Hema-uitbater brengt panden aan Walplein na zestig jaar terug in Osse handen

De drie winkels naast de Hema in Oss waren jaren in handen van ASR Real Estate, een dochter van ASR Verzekeringen. In de twee kleinere winkels zijn modezaken van Gerry Weber en Only gevestigd. De grote winkel op de hoek van Walplein en Kerkstraat staat al jaren leeg. Miss Etam was de laatste huurder van dit pand. De winkel had behalve op de begane grond de beschikking over een nog groter vloeroppervlak op de eerste verdieping.