Henk Baum uit Nistelrode mogelijk in opdracht vermoord, man (21) opgepakt voor meerdere zaken

OSS - De politie heeft een 21-jarige man opgepakt die wordt verdacht van betrokkenheid bij het doodschieten van Henk Baum, in maart dit jaar. Het gaat om een man die ook wordt verdacht van veel andere misdaden in onder andere Brabant, waaronder de explosie bij café 't Berghje in Oss.

De politie sluit niet uit dat Baum in opdracht is vermoord. Met het oppakken van deze verdachte is het onderzoek dan ook nog lang niet afgerond. De recherche gaat er dan ook vanuit dat er nog meer mensen worden gearresteerd.

Meerdere zaken

Deze verdachte liep tegen de lamp in een onderzoek naar meerdere brandstichtingen en de explosie bij 't Berghje aan de Berghemseweg in Oss. Het gaat om een man zonder vast woonadres. Hij is op 6 oktober opgepakt door een arrestatieteam in Maarsbergen en zat sindsdien vast in de gevangenis Middelburg. In die zaak werden op 5 oktober ook een 29-jarige man uit Arnhem en een 28-jarige Roemeen opgepakt. Zij worden volgens de politie vooralsnog niet verdacht van betrokkenheid bij de zaak Baum.

Volledig scherm Politie na de explosie 't Berghje Oss © Charles Mallo

Vermoord onder viaduct

Henk Baum werd op 22 maart dit jaar doodgeschoten in zijn auto, die stond geparkeerd onder het viaduct langs de Rijksweg in Schaijk. Vlak na de moord vond de politie een stuk verderop al een Ford Fiësta, die waarschijnlijk met de moord te maken had. Er was geprobeerd die auto in brand te steken. De Fiësta kwam later ook terug op videobeelden, waarop te zien was hoe Baum werd achtervolgd.

Beelden van het politie-onderzoek na de moord op Baum:

Meerdere aanslagen en brandstichtingen

Het blijkt dat de 21-jarige man verdacht wordt van meerdere brandstichtingen en een reeks autodiefstallen in Brabant, Limburg en Gelderland. Deze man was volgens de politie mogelijk ook degene die een handgranaat naar binnen gooide bij een huis aan de Keldermansstraat in Eindhoven.

Dat laatste gebeurde op 29 oktober, rond 06.00 uur. Er werd een handgranaat door de voordeur gegooid, wat voor een zware explosie zorgde. Binnen was de schade groot, maar de bewoners - die thuis waren - raakten niet gewond. De explosie werd toen nog in verband gebracht met een vergelijkbare aanslag in Best, een paar uur eerder. De politie echter nog altijd geen aanwijzingen gevonden dat die zaken ook echt met elkaar te maken hebben.

Grote brand

Waar de aanslag op 't Berghje in Oss wel aan gelinkt wordt is een reeks brandstichtingen in dezelfde plaats. Onder andere aan de Asterstraat , waar twee keer in een week brand werd gesticht bij het huis van de ouders en zus van Bianca van der H., de weduwe van de in 2008 geliquideerde Hans van Geenen.



Daarnaast werd op 13 en 16 september brand gesticht bij een huis aan de Osse Aengelbertlaan. Die laatste keer lukte dat, en brak er een grote brand uit. De bewoner bleef ongedeerd, maar twee honden niet.



En het lijkt erop dat met de aanhouding van de 21-jarige verdacht nog meer zaken aan elkaar kunnen worden gelinkt. De politie meldde begin oktober al dat de zaak van de branden en aanslag in Oss verband houden met een aanslag op een huis in Haarlem. Daar werd midden in de nacht een brandbom naar binnen gegooid. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond.