Henk Boeijen overleden: ‘Een groot verlies voor de Berghse gemeenschap’

Er zijn maar weinig Berghemnaren die Henk Boeijen niet kennen. Was het niet als vrijwillige politieagent, dan was het wel als trouwambtenaar; Boeijen verbond bijna duizend stellen in de echt. Hij stond aan de wieg van TV Berghem, en bleef lange tijd bij de zender betrokken. Hij was één van de initiatiefnemers van Berghem.nl, een digitaal informatieplatform voor Berghemnaren maar zette zich ook in voor De Zonnebloem en was jarenlang drijvende kracht achter ‘De Tien van Berghem’.

Schrijver

Boeijen was ook jarenlang bestuurslid van seniorenvereniging De Herfstzon, waarvoor hij zich zowel voor als achter de schermen voor meer dan honderd procent inzette, ook tot ver na zijn bestuursjaren. De laatste jaren werkte hij aan een geschiedschrijving van die vereniging. Schrijven deed hij ook jarenlang voor dorpsblad ‘t Trefpunt, waar hij ook redactielid van was, en hij interviewde bewoners van zorgcentrum De Wilberthof en schreef daar goedgelezen stukjes over voor het blad van De Wilberthof.

,,Henk deed zoveel, die kon je overal voor bellen’’ memoreert Ans van der Burgt. ,,Dat hij er niet meer is, is écht een groot verlies voor de Berghse gemeenschap.’’ Ook Nicla Smits van TV Berghem, die nauw met hem samenwerkte, en goed bevriend was met hem, is aangeslagen. ,,Het is zó verschrikkelijke verdrietig. In normale tijden zouden we met het hele dorp afscheid hebben genomen van hem. Dat verdient hij ook. Nu kan dat niet.”